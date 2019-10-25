Выставка к 140-летию художника и сказочника Писахова открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 25 октября. /ТАСС/. Выставка "В стране Писаховских сказок", посвященная 140-летию со дня рождения художника, писателя и этнографа Степана Писахова, открылась в выставочном зале Усадебного дома Е. К. Плотниковой музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" в Архангельске. Как рассказала ТАСС заведующая отделом "Музей Писахова" Наталья Козлова, в экспозиции представлены личные вещи и картины художника, а также иллюстрации к его сказкам.

Степан Писахов родился 13 (25) октября 1879 года в Архангельске. Русский и советский писатель, этнограф, сказочник и художник, преподаватель живописи. Известен историями из жизни поморов и картинами арктической природы.

"Выставка "В стране Писаховских сказок" приурочена к 140-летию художника и сказочника Писахова. Мы не могли обойти ни ту, ни другую его ипостаси, нам хотелось показать, как в нем уживалось и то, и другое. Поэтому заходим, нам открывается писательский уголок, это его кресло, он на нем сидел, сохранились его фотографии в этом кресле. Рядом этажерка с книгами, издания разных лет", - сказала Козлова.

От вешалки к апельсинам

Выставка начинается прямо от входа в музей. "Буквально с вешалки, - отметила собеседница агентства. - Представляем, будто он сюда зашел в гости или по делам, ведь вполне мог зайти в дом, который на его родной улице. Нас встречает венская вешалка, на ней пальто, палочка, писаховская шляпа, а чтобы все совсем догадались, авоська с апельсинами. И сразу его рукопись". Авоська с апельсинами - отсылка к одной из самых известных сказок Писахова "Апельсин". Апельсины разложены и на некоторых музейных экспонатах.

Среди представленных предметов часть недавно приобретены музеем у родственников писателя, например, журнальный столик и венские стулья. В экспозиции представлены картины Писахова разных лет, две из которых представлены впервые после реставрации. "Одинокая сосна" и "Зимний пейзаж", обе работы 1914 года, - добавила Козлова. - Характерный для Писахова пейзаж, но что важно, периода, когда был его художественный расцвет, начало века".

Вход на выставку открывает цитата из одной из сказок: "Бурым медведям ходу нет". Вместо "Руками не трогать" у экспонатов тоже цитаты: "Остерегайтесь цепного налима", "Читать только господам". "Не писать же "Руками не трогать", - пояснила представительница музея, - для этого есть Степан Григорьевич, который говорит это гораздо вкуснее и колоритнее".

Витамин D для Архангельска

Сказочная часть представлена персонажами произведений писателя и явлениями из его сказок. Здесь белый медведь, торгующий на ярмарке, главный герой сказок Сеня Малина, у которого был прототип из деревни Уйма под Архангельском Семен Кривоногов. "Явления - это тоже герои Писахова: северное сияние, месяц с небесного чердака, - показывает Козлова. - У нас пасьянсчик разложен, Писахов это дело любил, время так коротать. Как будто Писахов где-то тут с нами".

В "сказочной части" показаны иллюстрации художника Алексея Григорьева к последнему изданию сказок Писахова, которое вышло в этом году в Архангельске в серии "Поморская библиотека". "Я понимаю, что Писахова иллюстрировали художники, архангельские, московские и другие, еще с довоенного времени, - сказал ТАСС Григорьев. - Когда я работал, над иллюстрациями, я старался не смотреть и не учитывать, что делали мои предшественники".

По мнению художника, Писахов создал Архангельску необыкновенно позитивный образ. "Я думаю, что Степан Писахов в нашем городе очень необычную роль играет. Вот сейчас в Архангельске дождь идет, лужи огромные, ноги сырые, настроение никакое, - пояснил он. - Открываешь книжку Писахова, там Архангельск вообще другой: солнце, яблоки растут, если облака на небе есть, то только чтобы на них кататься. Если вдруг зима наступила, то сразу градусов 500, чтобы можно было песни морозить и куда-то отправлять, совершенно волшебный, радостный и солнечный мир. Писахов - это как витамин D для архангелогородцев. И если бы Писахова не было, его надо было бы срочно придумать".

Выставка продлится в Архангельске до конца марта. Она завершает цикл выставок, посвященных Писахову, которые открылись в области в октябре. Первая, в деревне Уйма, посвящена рыбакам и морю, рассказывает через произведения Писахова о поморской культуре, этикете и характере. Еще одна выставка "Писахов Севера" проходит в архитектурно-историческом и художественном музее Каргополя. Она показывает Писахова в том числе как автора этнографических и исторических очерков о севере.