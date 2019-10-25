Новую открытую сцену планируется построить при расширении "Херсонеса Таврического"

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Новую открытую сцену планируется построить на участке, который будет передан севастопольскому музею-заповеднику "Херсонес Таврический", сообщил в пятницу митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который возглавляет Патриарший совет по культуре, курирующий работу одного из основных партнеров "Херсонеса" - фонда гуманитарных проектов "Моя история".

В июле сообщалось, что воинские части Минобороны в Карантинной бухте Севастополя перебазируют, а участок используют для расширения музея-заповедника "Херсонес Таврический". После передачи, отметил позднее врио губернатора Михаил Развожаев, на этом участке будут проведены археологические раскопки.

"Сейчас музею передают новые пространства. <…> Мы намереваемся сделать на этом месте открытую сцену, потому что востребованы и концерты, и пьесы античных авторов", - рассказал Шевкунов.

Он уточнил, что строительство возможно только после того, как археологи обследуют территорию. Примерный проект уже приготовлен, но он будет зависеть от того, что археологи найдут на новом участке.

Шевкунов добавил, что спектакли в "Херсонесе" давали еще в советское время, практика продолжилась при Украине. После 2014 года представления дают в отреставрированном античном амфитеатре (здесь все лето дает представления "Античный театр", в котором участвуют севастопольские актеры) и на временных сценах - в этом году были смонтированы две площадки для мультимедийного спектакля "Грифон" и международного фестиваля оперы и балета.

Он также сообщил, что на новом участке планируется создать несколько небольших музейных пространств - в том числе, музей античности и Византии, музей христианства. Площадки будут интересны, в том числе, и для молодежи.

О Херсонесе

В месте, где сейчас находится Севастополь, более 2,5 тыс. лет назад была основана древнегреческая колония - город Херсонес. Он существовал до конца ХIV века н. э. Участок школы водолазов находится севернее музея, на берегу Карантинной бухты. В древности здесь, предположительно, располагался пригород Херсонеса, совсем рядом проходит городская стена, остатки которой сохранились до сих пор и входят в экспозицию музея.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.