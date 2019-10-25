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Спектакль "Тот самый день" по пьесе Пулинович представили в "Школе современной пьесы"

Главную женскую роль в постановке исполнила Валерия Ланская

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Тот самый день" в постановке Дениса Азарова по пьесе драматурга Ярославы Пулинович состоялась в пятницу на сцене "Эрмитаж" театра "Школа современной пьесы".

"Это пьеса о том, что молодую женщину мама заставляет родить ребенка, и она идет в одну ночь, ту самую ночь, по клубам и пытается найти мужчину, который бы стал отцом ее ребенка. Сюжет, в сущности, абсурдистский", - рассказал журналистам Азаров.

По его словам, главную героиню не волнуют многие проблемы социальной и политической повестки. "Ей постоянно навязывают стиль жизни, у нас появляется ток-шоу, в котором ей тоже все время внушают какие-то мысли", - добавил он. Исполнять главную женскую роль в постановке была приглашена Валерия Ланская. "Мы пытаемся найти такого персонажа, который в сегодняшнем информационном потоке живет по-своему и пытается быть самим собой, но мир ему этого не дает, то есть никакого хэппи энда", - пояснил Азаров.

"Тот самый день" для меня - эксперимент, - поделилась автор пьесы. - Во-первых, это комедия. Я никогда их не писала, обычно трагикомедии или мелодрамы. Во-вторых, в ней есть элементы сатиры с политическими нотками".

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