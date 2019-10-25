Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов. Об этом сообщил в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский на международном форуме кинопродюсеров и прокатчиков Key Buyers Event в Москве.

"Я с удовольствием объявляю, что, как мне сказали, завтра на стол к премьер-министру ляжет постановление о введении в России системы рибейтов. Иностранные продюсеры, работающие совместно с нашими партнерами, смогут получать до 30%, а в эксклюзивных случаях - до 40% возмещения расходов, понесенных на территории РФ", - сказал он.

Мединский отметил, что министерство "максимально приветствует копродукцию, совместное производство кинофильмов и мультфильмов". "Поскольку мы, министерство, отвечаем за господдержку, выдачу грантов новым кинофильмам и анимации, я могу вам пообещать, что, если вы и ваши партнеры придут к нам с копродукцией, шансов получить эту поддержку у вас будет намного больше", - добавил он.

Ранее замминистра Минэкономразвития Тимур Максимов сообщал, что совместно с Министерством культуры подготовлен законопроект, по которому иностранные компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России - так называемые рибейты.

Согласно проекту, чтобы организация получила компенсацию 40% расходов, она должна положительно влиять на экономику. Например, при съемках художественного полнометражного фильма съемочная группа должна состоять не менее чем на 80% из резидентов РФ, либо объем средств, потраченных на территории России не должен быть меньше 75 млн рублей, либо на территории РФ запланировано не менее 19 съемочных дней.

Международный форум Key Buyers Event пройдет в Москве с 25 по 27 октября. Мероприятие соберет ведущих закупщиков фильмов, а также представителей зарубежных дистрибуторов, телеканалов, медиахолдингов и VOD платформ, которые приедут на презентацию новых российских фильмов, анимации и сериалов. Участие в мероприятии подтвердили более 40 компаний - ведущие дистрибуторы контента из 25 стран Европы, Азии, Латинской Америки и США, осуществляющие дистрибуцию более чем в 60 стран мира. Форум организован компанией "Экспоконтент" при поддержке Министерства культуры РФ.