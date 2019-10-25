Умерла поэтесса Карина Филиппова-Диодорова

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Актриса, поэтесса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова умерла в пятницу в Москве в возрасте 85 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ее муж, художник Борис Диодоров.

"Она скончалась сегодня в 17:30. Похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник ТАСС.

Филиппова-Диодорова родилась 9 июля 1934 года. В 1958 году окончила Школу-студию МХАТ. Служила в театре "Современник", Рижском театре драмы, преподавала в Музыкальном училище им. Гнесиных. С 1967 года начала писать стихи и тексты песен (для спектаклей "Эспаньола", "Дурочка", "Пока арба не перевернулась", "Голос земли").

Выпустила сборники стихов "Сама себе завидую", "Стою на семи холмах", "Ваша светлость", "Моя деревня", "Библейская мудрость", "Каждого больше люблю".

Песни на стихи поэтессы исполняли Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова.