Макото Синкай перед премьерой своего фильма в России попробовал борщ и водку

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Японский режиссер Макото Синкай перед презентацией своего анимационного фильма "Дитя погоды" в Москве попробовал российский борщ и водку. Об этом он сообщил зрителям московского киноцентра "Октябрь" после премьеры фильма в субботу.

"Перед премьерой сегодня меня угостили борщом и водкой, было очень вкусно", - сказал режиссер.

Отвечая на вопрос одного из зрителей о причинах частого появления процесса готовки в его фильмах, Синкай сказал, что сам любит готовить. "В фильме есть момент готовки блюда с использованием чипсов, эту идею мне подсказала моя жена. Когда я сам попробовал, получилась какая-то ерунда. Поэтому я обратился к эксперту, чтобы тот нашел мне в интернете какой-то хороший рецепт", - рассказал режиссер.

Фильм "Дитя природы" выдвинут на "Оскар" 2020 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В российский прокат лента выйдет 31 октября.

Макото Синкай, который знаком поклонникам аниме во всем мире, родился 9 февраля 1973 года в префектуре Нагано. С детства Макото увлекся национальной культурой, а также делал первые наброски аниме. Он намерено дистанцировался от привычной всем индустрии аниме, свои первые картины Синкай создавал на домашнем компьютере. Картина режиссера 2016 года "Твое имя" стала самым кассовым аниме за всю историю, его ленты получали призы на мировых кинофестивалях.