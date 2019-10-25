В день рождения МХТ им. А. П. Чехова зрителям представят пьесу "Царь Федор Иоаннович"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова, которому в субботу исполнится 121 год, в день рождения решил вернуться к истокам: в рамках нового цикла мхатовских вечеров "Память места" режиссер Марина Брусникина вместе с артистами представит на Основной сцене пьесу А. К. Толстого "Царь Федор Иоаннович", с которой начинался МХТ. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая.

"С этой трагедии - одной из лучших исторических драм в русской литературе - начинался Московский художественный театр. 14 (по новому стилю - 26) октября 1898 года был дан первый спектакль", - уточнила собеседница агентства.

По свидетельству очевидцев, первое представление нового театра еще до своего возникновения возбудило оживленную полемику. В качестве подтверждения пресс-атташе МХТ привела фрагмент из статьи театрального критика Н. Е. Эфроса.

"Пьеса исключительного интереса и достоинства; чрезвычайно сложная и на редкость добросовестная постановка, на которую потрачена масса самого внимательного труда и фантазии и в которой столько новшеств", - писал критик. А далее отмечал: "Я имел много случаев убедиться, что знают "Царя Федора" мало, вернее, совсем не знают этого шедевра нашей драматургии, и даже такие люди, которые весь свой век вертятся около театра".

Проект "Память места", посвященный истории и традициям МХТ, знакомит с "Царем Федором Иоанновичем" современного зрителя, возвращая пьесу на сцену, где она шла более полувека, сообщила пресс-атташе.

Автор проекта и режиссер - Марина Брусникина, художник - Александр Боровский. В представлении задействованы артисты Эдуард Чекмазов, Павел Ворожцов, Алексей Кравченко, Александр Семчев, Евгений Киндинов, Валерий Трошин, Янина Колесниченко, Ольга Литвинова, Павел Ващилин, Ксения Теплова, Алена Хованская.