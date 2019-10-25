Посол России в США призвал развивать культурное взаимодействие для преодоления разногласий

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Международные проекты и конкурсы в сфере культуры, такие как Международный конкурс имени Петра Чайковского, являются фундаментом для выстраивания доверия в нынешнем турбулентном мире. Об этом заявил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов на концерте обладателя гран-при конкурса, французского пианиста Александра Канторова. Музыкальный вечер прошел в диппредставительстве Франции в Вашингтоне.

"В 2020 году исполнится 180 лет со дня рождения Петра Чайковского, так что хотелось бы, чтобы Александр и другие призеры посвятили его произведениям как можно больше выступлений, - сказал Антонов. - Любовь к творчеству этого великого композитора объединяет людей самых разных национальностей. Язык музыки универсален и не требует перевода".

"Конкурс имени Чайковского, сегодняшний концерт и другие международные проекты в сфере культуры - это фундамент для выстраивания доверия и взаимопонимания в нынешнем турбулентном мире, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Очень важно поддерживать и развивать взаимодействие в этой области, чтобы преодолевать любые разногласия".

Александр Канторов получил высшую награду ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского 30 июня на Новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.