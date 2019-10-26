Игорь Крутой рассказал, что в СНГ может появиться фестиваль наподобие "Евровидения"

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Первый музыкальный фестиваль популярной музыки, в котором будут принимать участие страны СНГ, может состояться уже в 2020 году в Алма-Ате. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил композитор, народный артист России Игорь Крутой. В субботу он представит в Нью-Йорке концертную программу, приуроченную к своему 65-летнему юбилею.

"Пока говорить о проекте рано, но мысли такие есть, и, возможно, он состоится, - отметил музыкант. - Будет это в Алма-Ате". "Моя команда сейчас этим занимается - рассматриваем (проект) с режиссерами, постановочной группой, как сделать все оригинально, чтобы не было похоже на другие фестивали и конкурсы, существующие сейчас на территории СНГ, чтобы был свой путь".

По расчетам Игоря Крутого, первый такой фестиваль может состояться уже в следующем году. Он рассказал, что идеи о создании такого фестиваля поступали к нему не раз. "Слишком политизировано сейчас голосование "Евровидения", - пояснил музыкант. - Прозвучали предложения, чтоб состоялся такой конкурс, с разных сторон. И, конечно, хочется выйти даже несколько шире рамок СНГ".

Композитор также рассказал, что готов написать мюзикл, если получит конкретные предложения. "Я всегда за новые формы, но для такой работы нужен заказ - писать мюзикл под конкретный театр, под конкретную труппу, конкретные голоса, - отметил он. - Ко мне пока никто не выходил с такими предложениями, а писать в никуда - с непонятными вокалистами, театром, непонятным оркестром, чтоб только писать - не практично. Если б мне предложили, и более конкретно, то такую работу вполне можно рассматривать".

Ранее ряд СМИ передал слова спецпредставителя президента РФ Михаила Швыдкого, что Казахстан и Россия заинтересованы в создании совместного музыкального проекта в сфере популярного искусства. По словам Швыдкого, именно Игорь Крутой согласился поддержать эту идею.