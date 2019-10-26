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Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории телевидения

В первой тройке - "Твин Пикс", "Сумеречная зона" и "Ганнибал"
Исполнитель главной роли в сериале "Твин Пикс" Кайл Маклахлен и режиссер Дэвид Линч Photo by Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Исполнитель главной роли в сериале "Твин Пикс" Кайл Маклахлен и режиссер Дэвид Линч
© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

ТАСС, 26 октября. Американский сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks), по мнению обозревателя журнала Rolling Stone, является самым страшным в истории телевидения. Топ-30 лучших сериалов в жанре ужасов опубликован на сайте издания.

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Оригинальный сериал режиссеров Дэвида Линча и Марка Фроста, повествующий о расследовании агентом ФБР убийства девушки в провинциальном американском городке, выходил в 1990-1991 годах, его продолжение появилось в 2017 году.

На втором месте, по мнению обозревателя журнала, оказалась лента Рода Серлинга "Сумеречная зона" (The Twilight Zone, 1959). Тройку замкнул сериал Брайана Фуллера "Ганнибал" (Hannibal, 2013-2015).

Кроме того, картина "Секретные материалы" (The X-Files, 1993-2002, 2016-2018), оказался на четвертом месте. "Настоящий детектив" (True Detective, с 2014 года) занял седьмое место, "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead, с 2010 года) замкнули первую десятку. Сериал "Сверхъестественное" (Supernatural, 2005-2019) оказался на 11-м месте.

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