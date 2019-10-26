Музей военно-оборонительного зодчества откроется под Белгородом в 2020 году

КУРСК, 26 октября. /ТАСС/. Рекреационный музей под открытым небом "Белгородская черта - Муравский шлях", посвященный истории создания главного оборонного форпоста юга России, откроют в Белгородской области к сентябрю 2020 года. На его создание Фонд президентских грантов выделит более 3,7 млн рублей, сообщил ТАСС автор проекта, председатель "Историческое общество "Ратник" Владимир Жигалов.

"В сентябре 2020 года планируем принять в интерактивном рекреационном комплексе под открытым небом первых гостей. Место, где будет располагаться комплекс, историческое: здесь сохранился вал XVII века - часть Белгородской черты. Он был возведен в 1646 году", - сказал Жигалов.

По словам автора проекта, новый музей будет расположен в 20 минутах езды от Белгорода - в селе Драгунское Белгородского района, где уже три года подряд проходит образовательный фестиваль исторической реконструкции "Белгородская черта". Объект станет вторым музеем, посвященным истории засечной черты - в конце сентября 2019 года при поддержке властей региона специалисты завершили воссоздание города-крепости Яблонов. Особенностью нового музея станет свободный доступ, отсутствие экскурсоводов и использование технологии дополненной реальности.

"На музейной площадке предполагается построить ряд объектов - оборонительных сооружений и укреплений, - которые характерны для городов-крепостей XVII века, таких, например, как Курск, Болховец, Оскол, Белгорода, Обоянь. Интерактивный музей будет открыт в свободном доступе в любой день и в любое время, потому что для визита туда не потребуется экскурсовод или сопровождающий - достаточно иметь с собой сотовый телефон для считывания, который поможет прослушать аудиоэкскурсию, пройти исторический квест и посмотреть на объекты с использованием технологий дополненной реальности", - отметил собеседник агентства.

В рамках грантовой поддержки проект получит более 3,7 млн рублей от Фонда президентских грантов. Общая же стоимость проекта с учетом софинансирования составит 5,4 млн рублей.

Белгородская засечная черта являлась оборонительной линией, созданной Российским государством в XVII веке для защиты южных рубежей. Оборонительная линия включала систему городов-крепостей, валов, рвов, острогов, надолбов, засек, рек, оврагов, лесов. Комплекс сооружений XVII века проходил через современные Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области России. Муравский шлях - природный геологический рубеж, являющийся водоразделом Днепровского и Донского бассейнов рек, одна из самых широких дорог для передвижения войск сухопутным путем, по которой начиная с первой половины XVI века осуществлялись вражеские набеги крымских и нагайских татар на русские города.