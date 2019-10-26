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Международный фестиваль в Душанбе собрал ученых и музыкантов из стран СНГ

В рамках фестиваля запланированы научная конференция, проведение мастер-классов и несколько концертов

ДУШАНБЕ, 26 октября. /ТАСС/. Представители культуры и искусства государств - участников Содружества Независимых Государств съехались в Душанбе для участия на международном фестивале "Восток - Запад: музыкальные традиции и народные промыслы Евразии в культурном пространстве СНГ". В субботу состоялась пресс-конференция для представителей средств массовой информации, где участники фестиваля рассказали о его программе, сообщает корреспондент ТАСС.

Открывая пресс-конференцию, ректор Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде Хайриддин Усмон выразил благодарность участникам фестиваля. Он сообщил, что в рамках фестиваля запланированы научная конференция, проведение мастер-классов, несколько концертов. "Сегодня в стенах нашего вуза будет открыт центр Алтайского государственного института культуры, который будет сотрудничать в сфере образовательных программ", - добавил ректор.

Елена Полякова, профессор кафедры музеологии и туризма Алтайского государственного института культуры, говоря о необходимости международной интеграции, отметила, что усилиями ректоратов двух институтов создано содружество азиатских учреждений образования в сфере культуры. Она выразила надежду, что данное мероприятие пройдет на самом высоком уровне и "породит новые проекты между всеми странами - участниками".

На конференции было отмечено, что фестиваль направлен на знакомство с достижениями в сфере культуры стран содружества, установление и укрепление контактов таджикской научной и творческой интеллигенции с коллегами из постсоветского пространства, а также возможности для расширения сотрудничества в гуманитарной сфере. Фестиваль организован Таджикским государственным институтом культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде при поддержке Международного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участниц СНГ.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в воскресенье с участием министра культуры Таджикистана Шамсиддина Орумбекзода, который откроет выставку народных промыслов и примет участие в работе научно-теоретической конференции. Международный фестиваль продлится до 29 октября.

Теги
Таджикистан
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