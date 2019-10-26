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Умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева

Ей было 83 года
Наталья Пугачева Александра Мудрац/ТАСС
Описание
Наталья Пугачева
© Александра Мудрац/ТАСС

ТАСС, 26 октября. Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия. Об этом сообщает в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

"Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки "Бурановских бабушек". Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.

"Бурановские бабушки"- российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получивший известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке.

Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку, по результатам которого занял второе место.

Теги
РоссияУдмуртия
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