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Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" собрал более 1 млрд рублей за 10 дней проката в России

За первый уик-энд кинолента собрала более 633 млн
Кадр из фильма "Малефисента: Владычица тьмы" Disney
Описание
Кадр из фильма "Малефисента: Владычица тьмы"
© Disney

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) режиссера Хоакима Роннинга собрал в российском прокате с 17 октября более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

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После выхода на российские экраны лента заработала около 1,067 млрд рублей. Из них за первый уик-энд фильм собрал более 633 млн. Отмечается, что с начала проката в России картину посмотрели почти 4 млн зрителей.

Фантастический фильм, ставший продолжением картины "Малефисента" (Maleficent, 2014), рассказывает о сложной взаимосвязи между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса. Главные роли в фильме сыграли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и другие актеры.

Теги
Россия
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