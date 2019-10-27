Оригинальные пленки 17 грузинских кинофильмов вернули из РФ в Грузию

ТБИЛИСИ, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии в воскресенье вернулись из Москвы, где представители Государственного фонда кинофильмов РФ (Госфильмфонд) передали им оригинальные пленки 17 грузинских фильмов, снятых в 1926-1930 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

"Это является важным процессом, который продолжится и в будущем. Среди 17 фильмов, которые вернулись в Грузию, есть картина, которая на протяжении долгих лет считалась утерянной. Это первая режиссерская работа Михаила Калатозишвили (известен под фамилией Калатозов - прим. ТАСС) "Их царство" (1928), которая является и дебютной работой режиссера Нутсы Гогоберидзе", - сказала глава департамента культуры Минобразования Нана Долидзе по возвращении в страну.

О том, что Госфильмфонд передаст грузинской стороне 17 фильмов, стало известно на прошлой неделе. Российская сторона передала Грузии также такой известный фильм, как "Покаяние" (1984) режиссера Тенгиза Абуладзе. Эту картину два года просят показать на Каннском кинофестивале, однако хранящаяся в Грузии копия ленты низкого качества. В Минобразования утверждают, что после того, как оригинал будет доставлен на родину, его можно будет показать на фестивале.

В число фильмов, которые РФ передала Грузии, также вошли "Два охотника" (1927), "Восстание в Гурии" (1928), "Гоги Ратиани" (1927), "Оса" (1928), "Белла" (1927), "Гиули" (1927) и ряд других.

Грузия и Россия подписали соглашение о возвращении фильмов из Госфильмфонда в 2014 году. Согласно документу, который в Грузии оценивают исторически важным, российская сторона поэтапно будет передавать грузинские фильмы, отснятые с 1921 по 1991 год. К этому времени уже передана 51 картина.