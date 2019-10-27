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Театр "Казаки России" представил в Москве хореографический рассказ о пугачевском бунте

Спектакль поставили по роману Александра Пушкина "Капитанская дочка"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Государственный театр танца "Казаки России" в воскресенье показал в Государственном Кремлевском дворце в Москве вокально-хореографический спектакль "Пугачевъ" по роману Александра Пушкина "Капитанская дочка". Создатели надеются, что постановка увеличит интерес молодежи к классике и будет популяризировать казачью культуру, рассказала режиссер-хореограф спектакля Екатерина Милованова.

"Я очень хотела донести идею о том, что казачий танец может трансформироваться, что его не надо "ставить в рамку", - сказала хореограф в беседе с журналистами. - И я верю, что молодежь посмотрит спектакль и скажет: "Я хочу прочитать этот роман".

Как соавтор либретто, Милованова пояснила, почему Емельян Пугачев вынесен в заглавие. "Этот персонаж у Пушкина - центральный, сюжет строится именно вокруг его бунта", - заметила она.

История в танце

Час с четвертью спектакль на музыку Алексея Сергунина держит зрителя в напряжении интенсивным пересказом романа Пушкина. В круг пирующих казаков врывается Емельян Пугачев и превращает его в круг заговорщиков, удары кружек о стол становятся набатом, призывающим к восстанию. Бессмысленность и беспощадность русского бунта, о которых писал классик, демонстрирует обилие драк казаков против гвардейцев и против казаков же.

Действие показано через синтез современной хореографии и казачьего танца, включающий в себя акробатику и работу с оружием. Его сопровождают народные песни, выбранные Пушкиным в качестве эпиграфов к главам "Капитанской дочки".

"Пугачев - очень специфический герой, в котором есть и доброта, и злость. Совместить это тяжело, - говорит о своей роли Александр Максимов. - Для меня этот человек - хозяин своей жизни, который делает то, что хочет".

Непросто было через танец передать и характер Петра Гринева. "В начале спектакля он молодой пацан, а в конце - уже мужчина, потому что события полностью изменили его", - подчеркнул артист Ростислав Подопригора. Работа над спектаклем заставила и самих актеров лучше изучить классику и историю. "Я читал "Капитанскую дочку" давно и, если честно, не очень въедчиво. По большому счету, впечатления мне дал спектакль, потому что дал пожить в тех событиях", - поделился Виктор Почукаев, сыгравший Алексея Швабрина.

В декабре 2018 года липецкая труппа представила спектакль дома, затем были гастроли в Воронеже и на фестивале к 220-летию со дня рождения Пушкина в Ленинградской области. "Мы впервые в Москве с этим спектаклем и, конечно, волнуемся, ладошки мокрые", - призналась перед показом исполнительница роли капитанской дочки Маши Мироновой Екатерина Голованова. После столицы постановка отправится в Уфу и Санкт-Петербург, идут переговоры о гастролях в США.

Исторический роман Александра Пушкина (1799-1837) "Капитанская дочка" впервые был опубликован в журнале "Современник" в 1836 году. Его действие происходит во время восстания Емельяна Пугачева в 1773-1775 годах. Главный герой Петр Гринев вспоминает о событиях своей молодости и знакомстве с легендарным бунтарем.

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