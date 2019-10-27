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Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" вновь возглавил российский прокат в выходные

Картина собрала 443,4 млн рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) стал лидером российского проката, собрав 443,4 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 24 по 27 октября.

Американский фильм в жанре фэнтези режиссера Хоакима Роннинга вышел в российский прокат 17 октября. Картина, ставшая продолжением фильма "Малефисента", рассказывает о сложной взаимосвязи между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса. Главные роли в фильме сыграли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял американский комедийный фильм ужасов "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" (Zombieland: Double Tap) режиссера Рубена Фляйшера, собравший 137,2 млн рублей. Картина вышла в российский прокат 24 октября. Главные роли в фильме сыграли Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам занял фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Картина с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса. Фильм вышел в российский прокат 3 октября и собрал за минувшие выходные 94,5 млн рублей.

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Россия
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