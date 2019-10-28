Умер писатель Владимир Буковский

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в воскресенье на 77-м году жизни в городе Кэмбридж. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе организации Bukovsky Center.

"Он умер в 21:30 по Гринвичу (00:30 мск) в больнице Addenbrooke's", - сообщила представитель пресс-службы организации. Согласно информации, распространенной в пресс-релизе, смерть наступила в результате сердечного приступа. В пресс-службе отметили, что в последние годы Буковский испытывал проблемы со здоровьем.

Буковский в 60-70-е годы прошлого столетия был известным деятелем диссидентского движения в СССР и в 1972 году был приговорен за "антисоветскую агитацию" к двум годам тюрьмы и пяти годам ссылки. В 1976 году в аэропорту Цюриха нейтральной Швейцарии власти СССР обменяли писателя на находившегося в заключении в Чили лидера Коммунистической партии этой страны Луиса Корвалана. С тех пор Буковский постоянно проживал в Кембридже.