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Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

Его наградили за выдающийся вклад в кинематограф
Дэвид Линч Photo by Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Дэвид Линч
© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award). Об этом говорится в заявлении Американской академии киноискусств, размещенном в Twitter.

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Церемония проходит в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.

Вместе с Линчем почетной награды удостоились итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Награду им. Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма, получила актриса Джина Дэвис.

"Это голливудская вечеринка в лучшем смысле слова, - сказал на церемонии вручения президент Академии Дэвид Рубин. - Возможность наградить четырех членов семьи нашего сообщества кинематографистов за их выдающиеся достижения". Сам Линч был немногословен. "У вас очень интересный вкус", - отметил он.

О том, что Американская академия киноискусств вручит награды Линчу, Вертмюллер, Стьюди и Дэвис, стало известно в начале июня. Организация отметила, что эти награды ежегодно "присуждаются людям, которые посвятили свою жизнь творческим достижениям и внесли выдающийся вклад в индустрию".

В отличие от других наград Американской академии киноискусств, лауреаты почетных премий за выдающийся вклад в кинематограф определяются не всеми ее членами, а в более узком кругу - советом управляющих организации. Первоначально такие награды вручались во время основной церемонии награждения премиями "Оскар". Однако затем для них был выделен специальный вечер, что призвано подчеркнуть значимость этих наград.

Теги
СШАЛинч, Дэвид
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