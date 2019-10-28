Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award). Об этом говорится в заявлении Американской академии киноискусств, размещенном в Twitter .

Как Дэвид Линч снова изменил наше представление о сериалах

Церемония проходит в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе.

Вместе с Линчем почетной награды удостоились итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Уэс Стьюди. Награду им. Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма, получила актриса Джина Дэвис.

"Это голливудская вечеринка в лучшем смысле слова, - сказал на церемонии вручения президент Академии Дэвид Рубин. - Возможность наградить четырех членов семьи нашего сообщества кинематографистов за их выдающиеся достижения". Сам Линч был немногословен. "У вас очень интересный вкус", - отметил он.

О том, что Американская академия киноискусств вручит награды Линчу, Вертмюллер, Стьюди и Дэвис, стало известно в начале июня. Организация отметила, что эти награды ежегодно "присуждаются людям, которые посвятили свою жизнь творческим достижениям и внесли выдающийся вклад в индустрию".

В отличие от других наград Американской академии киноискусств, лауреаты почетных премий за выдающийся вклад в кинематограф определяются не всеми ее членами, а в более узком кругу - советом управляющих организации. Первоначально такие награды вручались во время основной церемонии награждения премиями "Оскар". Однако затем для них был выделен специальный вечер, что призвано подчеркнуть значимость этих наград.