В Москве начались съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по книге екатеринбургского писателя Алексея Сальникова начались в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании Hype Film, занимающейся производством картины.

"Роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" стал настоящей литературной сенсацией последних лет, победителем многих книжных фестивалей и литературных премий России. Книга, в частности, удостоена премии "Национальный бестселлер", приза критического жюри премии "Нос", - отметил собеседник агентства.

По сюжету Петровы - обычная семья с обычной фамилией. Петровы, казалось бы, представители всего самого усредненного. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия.

Согласно предоставленной информации, оригинальный сценарий фильма написал Кирилл Серебренников. Оператор-постановщик - Владислав Опельянц, художник-постановщик - Владислав Огай. Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

Производством картины занимается кинокомпания Hype Film при поддержке фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" и Arte Cinema France. Фильм является международной копродукцией между Россией, Францией (Logical Pictures, Charades Production), Германией (Razor Film) и Швейцарией (Bord Cadre Films). Дата выхода фильма - 2020 год.

Создатели о будущем фильме

Кирилл Серебренников уже дал комментарий по поводу будущего фильма.

"Очень редко появляются книги, которые немедленно хочется поставить в театре или снять по ним кино. Роман Сальникова - именно тот случай. Этот текст провоцирует фантазию. Роман парадоксальный. В нем много интересных перевертышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нем очень много юмора. Все это я попытался сохранить и в сценарии. Нам удалось собрать блистательный и неожиданный актерский ансамбль. Подробности мы расскажем чуть позже", - процитировали режиссера в пресс-службе кинокомпании Hype Film.

Своим мнением через пресс-службу поделился и продюсер будущего фильма Илья Стюарт. "Кирилл Серебренников режиссер с мировым именем, и каждая его новая картина - настоящее событие не только в российском кинематографе, но и в международном, - считает продюсер. - Я горжусь, что наша кинокомпания Hype Film имеет честь быть причастной к следующей его работе, и мы очень рады снимать это кино в тандеме с нашими международными партнерами и единомышленниками, при поддержке фонда Кинопрайм и Arte Cinema France. Права на показ "Петровых в гриппе" уже на этом, первоначальном этапе, проданы на территории ключевых европейских стран".