Кончаловский раскрыл бюджет своего фильма "Грех" про Микеланджело

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Андрей Кончаловский назвал бюджет своего российского-итальянского фильма "Грех" про итальянского скульптора Микеланджело (1475-1564). Как рассказал режиссер в понедельник в интервью ТАСС, на создание картины было потрачено около €15 млн (около 1 млрд. 50 млн рублей).

"Около 15 миллионов", - сказал Кончаловский, отвечая на вопрос о бюджете картины. Он уточнил, что речь идет о €15 млн. Мировая премьера фильма с Альберто Тестоне в роли Микеланджело прошла 27 октября перед закрытием XIV Римского кинофестиваля, в российский прокат он выйдет 14 ноября.

По словам режиссера, съемки фильма - это "очень дорогое удовольствие". Кончаловский пояснил, что большая часть средств поступила от частных инвесторов, также были деньги от Минкультуры и итальянских спонсоров. "Это был сложный съемочный процесс, - добавил режиссер. - И каждый кадр приходилось отбирать как частицу пазла".

Съемки проходили в Италии. Также в фильме есть и компьютерная графика. "Берега Тибра или улицы Флоренции тех времен где сейчас найдешь, - пояснил Кончаловский. - Все застроено кафе и ресторанами. И никто не должен догадаться, где есть компьютерная графика, где ее нет".

Отношение к "Оскару"

В 2016 году Андрей Кончаловский писал письмо в Российский оскаровский комитет с просьбой не рассматривать "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" при выдвижении картин от России. "Я сейчас стал по-другому относиться к этой истории", - признался режиссер. Кончаловский добавил, что в случае, если его фильм в 2020 году будут предлагать на "Оскар", протестовать он на сей раз не будет.

При этом отношение к самой премии у него не изменилось. "Мне "Оскар" абсолютно не нужен, - пояснил режиссер. - Он же кому интересен? Тем, кто думает, что эта премия откроет дорогу к карьере". Однако это дорога к карьере, считает режиссер, лишь в Голливуде. Сейчас Кончаловский работает в России - заканчивает монтаж фильме "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли про расстрел демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Приходите без попкорна

Рассуждая о потенциальных зрителях фильма "Грех", Кончаловский отметил, что главная его публика - "это люди, которые еще читают книги". А читают книги, считает режиссер, "сейчас те, кому больше тридцати лет, 40-летние, 50-летние читают вовсю, собственно, люди этого возраста привыкли получать всю информацию именно из книг".

"Сегодняшние дети, сегодняшняя молодежь - они, конечно, другие, - считает Кончаловский. - Тут дело не в количестве зрителей. Конечно, хочется, чтобы все ломились на твое кино. Этого не будет". При этом режиссер дорожит своим зрителем. "Но я дорожу пришедшими добровольно, - сказал он. - Пришедшие добровольно - это те, кому интересно получить определенный заряд размышлений. А размышления - это всегда удел не большинства".

Перед прокатом предыдущего своего фильма "Рай" Кончаловский через соцсети просил зрителей не покупать попкорн перед просмотром его картины. Так он поступит и на сей раз. "Но я же не могу запретить, - сказал режиссер. - Я могу только сказать: "Ребята, если хотите получить удовольствие - приходите без попкорна".

Про фильм "Грех"

Отрывки картины, которая выйдет в российский прокат 14 ноября, уже показывали президенту РФ Владимиру Путину во время визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву в октябре прошлого года. Копию ленты глава российского государства преподнес также Папе Римскому Франциску во время своего визита в июле.

Фильм Кончаловского "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело, когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции. Главные роли исполняют итальянские актеры, эпизодическую роль сыграла Юлия Высоцкая.

Андрей Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Он отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай", а также получил специальный приз жюри за картину "Дом дураков".