Звезда кино Франции Софи Марсо стала посланником международного кинофестиваля на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 28 октября. /ТАСС/. Всемирно известная французская актриса и режиссер Софи Марсо избрана посланником 2-го Международного кинофестиваля острова Хайанань, который с 1 по 8 декабря пройдет в городе Санья на юге Китая. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Я счастлива, что мне доведется присутствовать на предстоящем в Хайнане фестивале кино, а также войти в состав жюри, которое объявит о присвоении фестивальной награды "Золотой кокос", - заявила звезда кино Франции в видеообращении к китайской общественности. - Это важное событие в сфере культурных обменов, на котором соберутся представители кинематографа со всего мира. Я желаю фестивалю успеха, до встречи на Хайнане".

На втором Международном кинофестивале острова Хайнань будут представлены киноленты из десятков стран, в нем примут участие кинематографисты со всего мира. Программа фестиваля предусматривает кинопоказы под открытым небом на берегу моря и проведение Форума российско-китайских кинопроизводителей.

Международный кинофестиваль острова Хайнань впервые состоялся в декабре 2018 года. Этот киносмотр официально объявлен "одним из главных кинофестивалей КНР". Праздник кино проводится при поддержке хайнаньской администрации и с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На первом хайнаньском кинофестивале присутствовали такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Второй кинофорум пройдет с 1 по 8 декабря 2019 года, на нем впервые будет вручаться недавно учрежденная награда "Золотой кокос" за лучшие полнометражный и короткометражный художественные фильмы, а также документальную киноленту.