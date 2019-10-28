Мировая премьера сочинения Антона Рубинштейна состоится в Доме музыки в Москве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Фантазия фа минор, соч. 73" для двух фортепиано Антона Рубинштейна впервые прозвучит 22 ноября в Камерном зале Московского международного дома музыки (ММДМ). Мировая премьера будет приурочена к 190-летию со дня рождения композитора, отмечаемому 28 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба концертной площадки.

"Мировую премьеру "Фантазии" Антона Рубинштейна представят пианисты Лесли Ховард (Австралия) и Лудовико Тронканетти (Италия). Фортепианный дуэт впервые выступит в России", - сообщили в Доме музыки.

Сочинение многие десятилетия не находило своих исполнителей, пока о нем не узнал Тронканетти. "Фортепианное творчество Рубинштейна обширно, но мало известно широкой публике, - привели в пресс-службе слова Тронканетти. - В его наследии и сегодня можно найти настоящие бриллианты, о которых до сих пор никто не знает".

Фортепианный дуэт также исполнит сочинения Ференца Листа, оказавшего значительное влияние на творчество Рубинштейна. "На пороге своего 70-летия Лесли Ховард завершил свой беспрецедентный проект - выпустил 100-й альбом из полного собрания фортепианной музыки Ференца Листа, - рассказали в Доме музыки. - Именно благодаря Ховарду в XXI веке были найдены неизданные рукописи и появились новые публикации произведений Листа, а затем последовали мировые премьеры записей, в том числе совершенно неизвестных ранее пьес".

Антон Рубинштейн (1829 - 1894) - один из ведущих отечественных фортепианных исполнителей XIX века. Автор опер "Демон", "Нерон", симфоний, концертов, вокальных сочинений. Основатель и директор Петербургской консерватории (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова) - первой и ныне старейшей консерватории в России.