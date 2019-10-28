Первые три дома культуры на колесах поступили в Кабардино-Балкарию по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 28 октября. /ТАСС/. Три из восьми автоклубов, которые будут поставлены в Кабардино-Балкарию (КБР) по нацпроекту "Культура" в 2019 году, поступили в регион и переданы в муниципалитеты. Об этом журналистам сообщил в понедельник и. о. министра культуры республики Мухадин Кумахов.

"В этом году по нацпроекту "Культура" в Кабардино-Балкарской Республике предусмотрено два больших мероприятия, это строительство и ремонт Домов культуры (ДК) в сельских населенных пунктах и поступление автоклубов. Их будет у нас восемь штук, на сегодняшний день получили три, они поедут в Зольский, Чегемский, Черекский районы. Это великолепные передвижные дома культуры, которые можно развернуть за полчаса, где есть все, что нужно для того, чтобы полноценно провести любое мероприятие, - звук, свет, проектор, дизельный движок", - сказал Кумахов.

По его словам, автоклубы прикреплены к населенным пунктам, но будут обслуживать весь район. В каждом из них будет создано по три штатных единиц.

Как пояснила начальник отдела культуры администрации Лескенского района Люсена Насипова, у их автоклуба уже готов план работы. "Запланирован первый выезд, выступление артистов в селение Верхний Лескен, это у нас самый отдаленный населенный пункт, маленькое, прекрасное село. Очень рады тому, что там уже стало больше деток в этом году. И мы даже мультфильмы будем им показывать", - отметила она и добавила, что в автоклубе есть возможность выхода в интернет, и это в том числе даст возможность транслировать масштабные всероссийские мероприятия.

А автоклуб Чегемского района 27 октября уже выезжал в одно из самых отдаленных населенных пунктов Черекского района - высокогорную Верхнюю Балкарию. Там проводились Нартские игры. "Буквально вчера наша машина была на мероприятии в Верхней Балкарии, посвященном 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, первого летчика из Северного Кавказа, героя Великой Отечественной войны Алима Байсултанова. Полностью машина укомплектована аппаратурой, при том высокого качества", - рассказала начальник управления культуры администрация Чегемского района Лариса Ворокова.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.