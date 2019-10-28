Кинофестиваль "Лучезарный ангел" в 2019 году собрал рекордное количество заявок

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. XVI Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел", который пройдет в Москве с 1 по 7 ноября, собрал рекордное количество заявок в этом году. Об этом в понедельник сообщил директор дирекции по культуре Фонда социально-культурных инициатив Александр Михайличенко на пресс-конференции в ТАСС.

"Каждый год мы ставим рекорды <...> На участие в кинофестивале в 2019 году было заявлено 405 фильмов из 36 стран. Заявки пришли из России, США, Бразилии, Германии, Греции, Индии, Ирана, Испании, Украины, Франции и других стран. К участию в конкурсной, неконкурсной и ретроспективной программе одобрено 137 кинолент всех жанров, в конкурсную программу 83 фильма, во внеконкурсную 26, в ретроспективную 28 картин <…> И нас очень радует, что в этом году мы опять поставили рекорд по замечательному, доброму кино", - сказал он.

Кинофестиваль является благотворительным проектом, поэтому вход для зрителей на все кинопоказы и мероприятия - по бесплатным пригласительным билетам. Показы пройдут в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы. Откроет фестиваль фильм Александра Галибина "Сестренка". В конкурсную программу вошло 83 киноленты в следующих номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное кино, документальное кино, анимация.

Ежегодно проведение кинофестиваля "Лучезарный ангел" приурочено ко Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божьей Матери, который также приходится на 4 ноября. Фестиваль проходит под духовным попечительством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и является одной из важнейших составляющих комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России". Организуют и проводят кинофестиваль Фонд социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой и центр духовно-нравственной культуры "Покров" при поддержке Министерства культуры РФ и департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.