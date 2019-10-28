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Виртуальный зал в волгоградском театре открылся концертом памяти Дмитрия Хворостовского

Всего в регионе к 2024 году планируют открыть виртуальные залы в шести городах

ВОЛГОГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Первая трансляция концерта Московской государственной академической филармонии в честь памяти Дмитрия Хворостовского состоялась в понедельник в волгоградском театре "Царицынская опера". В рамках национального проекта "Культура" здесь открыт второй в регионе виртуальный зал, сообщила ТАСС замглавы комитета культуры региона Елена Евдокимова.

"Сегодня в камерном зале "Царицынской оперы" открыт виртуальный зал, здесь был аншлаг - на первой трансляции была показана концертная программа в честь памяти Дмитрий Хворостовского. Это была трансляция из архива Московской филармонии, однако в виртуальном зале установлено современное оборудование, есть высокоскоростной интернет, в будущем сможем вести онлайн-трансляции с участием звезд оперного искусства и мастеров сцены", - сказала Евдокимова.

Она уточнила, что первый виртуальный зал в регионе в рамках нацпроекта "Культура" был открыт 12 апреля этого года в областной филармонии, вторым виртуальным залом стал камерный зал "Царицынской оперы", открытый 28 октября, а уже 31 октября третий виртуальный зал откроется в Камышине - третьем по величине городе региона после Волгограда и Волжского.

"В следующем году откроем виртуальный зал в Волжском, обязательно появится такой зал и в Урюпинске, в открытом здесь новом культурном центре, всего до 2024 года планируется открыть виртуальные залы в шести городах Волгоградской области. Все это позволит привлечь в учреждения культуры больше зрителей и слушателей, в том числе молодежи, где для этого создается эффект присутствия на концертах ведущих российских творческих коллективов",- уточнила заместитель главы комитета.

Волгоградские власти ранее сообщали, что в рамках нацпроекта "Культура" до 2024 года в регионе предусмотрена реализация 66 проектов развития на общую сумму 3 млрд рублей. В 2019 году на поддержку 30 учреждений культуры направят почти 60 млн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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