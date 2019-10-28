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Эрмитаж восстановил фонтаны в одном из самых популярных залов музея

Четыре мраморных фонтана в зале, в котором располагаются часы "Павлин", представляют собой вариации "Фонтана слез" Бахчисарайского дворца в Крыму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж запустил после многолетнего перерыва отреставрированные фонтаны в одном из самых популярных у туристов залов - Павильонном. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Четыре мраморных фонтана в зале, в котором располагаются часы "Павлин", представляют собой вариации "Фонтана слез" Бахчисарайского дворца в Крыму. Чаши, встроенные в стену, выполнены из белого и цветного каррарского мрамора и украшены резными раковинами, из которых вода по капле стекает в мраморные бассейны.

"Долгое время эти фонтаны стояли, и считалось, что их не только невозможно, но и не нужно восстанавливать, что это очень трудно и что нехорошо пускать воду в залах. Прошло некоторое время, климатологи и техники сказали, что все можно сделать - видимо, мы находимся на новом техническом и экологическом этапе. И вот за довольно короткий срок наши службы восстановили четыре фонтанчика, и теперь они работают", - привела пресс-служба музея слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Павильонный зал Малого Эрмитажа задумывался как продолжение висячего сада, расположенного внутри здания на уровне второго этажа. Зал был создан в 1856 году архитектором Андреем Штакеншнейдером, который соединил в решении интерьера черты различных стилей: элементы мавританского искусства, архитектуры Возрождения и Античности.

Фонтаны в Павильонном зале перестали работать, когда во время прошлых реставраций помещения были частично демонтированы их трубопроводы. Тогда музейные работники пришли к выводу, что их лучше отключить, поскольку с течением времени плохо очищенная вода портила и загрязняла мраморные чаши, оставляя пятна ржавчины. Для возобновления работы фонтанов необходимо было отреставрировать мраморные порталы с чашами, днища бассейнов, на которых были сколы и трещины, восстановить металлические детали - капельники, краны, трубы и восстановить работу инженерной системы водоснабжения.

"Для водоснабжения фонтанов созданы две насосные станции, одна из которых расположена на антресолях, а вторая - на первом этаже Малого Эрмитажа под Павильонным залом. Предусмотрена система очистки воды, включающая грубую очистку от крупных частиц, тонкую очистку и стерилизацию воды. Выполнены работы по ремонту электрических сетей и автоматизация системы слива и подачи воды, управления работой фильтров", - говорится в сообщении.

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