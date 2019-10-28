Бюджет на сферу культуры в Москве на 2020 год планируют увеличить почти на 25%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют увеличить финансирование расходов в сфере культуры при принятии нового бюджета на 2020 год до 75 млрд рублей - почти на четверть по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на заседании руководителей столичных театров.

Ранее профильные комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Проект бюджета на рассмотрение депутатов был внесен во вторник 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"В 2015 году бюджет департамента культуры был 48,7 млрд рублей. Сейчас цифра - 75,7 млрд рублей. Очень рассчитываю, что до 8 ноября все это будет принято. Те планы, которые мы имеем на ремонты, оборудование - все это предусмотрено в средствах бюджета. Задел на 22 театральных объекта общей площадью 75 тыс. кв. м на ближайшую трехлетку - это значимо", - сказал Кибовский.

Как уточнил журналистам председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, речь идет о бюджете на 2020 год. В 2019 году расходы столицы на культуру достигли 60 млрд рублей, таким образом увеличение составило около 15 млрд рублей, или около 25%.

Герасимов добавил, что также в бюджет планируется внести две поправки, чтобы увеличить финансирование гастрольной деятельности театров и грантов в рамках проекта "Открытая сцена" для творческих коллективов и отдельных режиссеров для постановки спектаклей на сценических площадках Москвы.

"Мы знаем, что очень мало средств выделяется на гастрольную деятельность - около 18 млн рублей. Причем оплачивается билет только в один конец. Мы вносим предложения, чтобы была [оплата билетов] туда и обратно, и финансирование было увеличено до 60 млн рублей", - добавил Герасимов.