Современную австрийскую интерпретацию "Трех сестер" представили в Волковском театре

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Зрители Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле встретили аншлагом спектакль "Три сестры" в постановке австрийского режиссера Милены Монх. Показ на камерной сцене театра стал частью Театральной олимпиады.

"Это вольная интерпретация Чехова, но пока я читала пьесу, я поняла, что хотя она и названа "Три сестры", говорят там только мужчины. Я в своем спектакле хотела дать голос женщинам, сестрам, которые смотрят в будущее", - пояснила в беседе с ТАСС режиссер спектакля.

Главные роли исполнили студенты института Томаса Бернхарта и зальцбургской консерватории Моцартериум. Ранее интерпретация пьесы Чехова получила приз зрительских симпатий от Студии молодых режиссеров Корбе.

В постановке Монх роль Ирины исполняет молодой человек Йонатан Кьютос Штольц. Актеры одеты по-современному, декорациями служат кресла из кинозала и карусель. "Для меня это пьеса не о мужчинах или женщинах, а о проблемах обоих полов, речь о проблемах молодого поколения, их мечтах о будущем. Вопросы, затрагивающиеся в пьесе, актуальны до сих пор, поэтому не было потребности поставить какое-то конкретное время или вернуться в прошлое", - отметила Монх.

Ранее спектакль представили в Санкт-Петербурге. По словам режиссера, показать пьесу в Ярославле было также важно. "Три сестры жили в провинции и хотели уехать оттуда, я думаю, это будет интересно аудитории", - добавила Монх.

В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Одним из самых масштабных мероприятий стала Театральная олимпиада, которая продлится до декабря. В ней принимают участие более 50 ведущих театральных коллективов из 21 страны. Ее завершение на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре станет кульминацией Года театра.