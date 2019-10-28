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Год театра в России

В Санкт-Петербурге объявили победителей высшей театральной премии города "Золотой софит"

Награды им вручили на сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Церемония объявления победителей высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" состоялась в понедельник вечером в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева.

"Очень символично, что юбилейный (для премии - прим. ТАСС) год совпал с Годом театра и впервые в этом году в Санкт-Петербурге проходит Театральная олимпиада. 25 лет назад удивительные люди приняли решение и вручили первые новые профессиональные награды лучшим из лучших представителей театрального сообщества. С тех пор каждую осень мы чествуем [их]: гениальных, дерзких, талантливых, молодых, оригинальных, тех людей, которые поддерживают традиции не только классического российского театра, но и создают новые традиции и закладывают будущее театрального искусства Санкт-Петербурга", - обратилась к гостям вице-губернатор - руководитель администрации губернатора города Любовь Совершаева.

Она вручила премии номинационного совета - "За творческое долголетие и верность театру" - народной артистке РСФСР Тамаре Абросимовой (Театр им. В. Ф. Комиссаржевской), народному артисту РСФСР Роману Громадскому (Театр-фестиваль "Балтийский дом") и народной артистке России Фаине Костиной (Театр марионеток им. Е. С. Деммени).

Драматические театры

Среди драматических театров в номинации "Лучший спектакль на большой сцене" победителем была объявлена постановка Яны Туминой "Гекатомба. Блокадный дневник" ("Театр на Литейном"). В этой категории спектакль соревновался с "Преступлением и наказанием" Константина Богомолова в театре "Приют комедианта", а также с созданным им же спектаклем "Слава" в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова. Лучшим спектаклем на малой сцене был признан "Пушкин. Борис Годунов" Льва Стукалова ("Наш театр"), и эта же постановка стала победителем в категории "Лучшая работа режиссера".

Премию за лучшую женскую роль на сцене драматического театра вручили актрисе Марине Игнатовой за роль Сони Мармеладовой в "Преступлении и наказании" Богомолова. Артист Александр Новиков, сыгравший в этом же спектакле роль Порфирия Петровича, получил "Золотой софит" за лучшую мужскую роль.

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" награду получила Маргарита Лоскутникова за роль Фру Якоби в "Сценах из супружеской жизни" ("Балтийский дом"). Исполнителем лучшей мужской роли второго плана признали Михаила Новикова (Тетерев в "Мещанах" в Театре на Васильевском). Среди актерских ансамблей драматических театров победителями были объявлены артисты спектакля "Зощенко… Зощенко… Зощенко… Зощенко…" ("Балтийский дом").

За лучшую работу художника-сценографа наградили Эмиля Капелюша (спектакль "Женщина-змея" в Театре имени В. Ф. Коммисаржевской) и Александра Орлова ("Нас обвенчает прилив…" в Молодежном театре на Фонтанке и "Мещане" в Театре на Васильевском).

Лучшие в музыкальных театрах

"Золотой софит" за лучшую женскую роль в оперном спектакле жюри присудило Марии Литке - Иоланте в одноименной постановке Андрия Жолдака на сцене Михайловского театра. Мигран Агаджанян получил награду за воплощение образа Эдгара в "Лючии ди Ламмермур" на сцене Мариинского театра.

В балетных спектаклях обладателем премии за лучшую женскую роль стала Елена Евсеева (Солистка в спектакле Push Comes To Shove в Мариинке). За лучшую мужскую роль награду получил Сергей Волобуев, воплотивший образ Лиона в "Эффекте Пигмалиона" Академического театра балета Бориса Эйфмана.

Лучшим музыкальным спектаклем среди оперетт и мюзиклов был назван "Большой секрет для маленькой компании" в постановке Антона Оконешникова в детском музыкальном театре "Карамболь". Лучшими исполнителями ролей в оперетте и мюзикле были объявлены Каролина Шаповалова за роль Стасси в "Сильве" на сцене Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" и Александр Круковский, сыгравший Петера Боно в "Бале воров" в Театре музыкальной комедии.

Среди работ художника в музыкальном театре лучшими была признаны сразу два тандема - Таисии Хижа и Елены Жуковой за сценографию и костюмы к "Большому секрету для маленькой компании" в детском театре "Карамболь", а также Александра Орлова и Ирины Чередниковой, работавших над спектаклем "Царская невеста" в Мариинском театре.

Театры кукол и негосударственные театры

Театр "Кукольный формат" стал обладателем двух премий "Золотой софит" - в номинации "Лучший спектакль в театре кукол" за "Щелкунчика" Анны Викторовой и Дениса Шадрина, а также за лучшую работу художника - ее получила Викторова за сценографию и создание кукол к этой же постановке. Среди актерских ансамблей премию вручили артистам спектакля "Гамлет. Ширма" Руслана Кудашова в Большом театре кукол. Ренат Шавалиев стал лауреатом премии за лучшую музыку в спектакле театра кукол (спектакль "Вот и я. История Ежика, Ослика и Медвежонка" в театре Karlsson Haus).

Среди негосударственных театров в номинации "Лучший спектакль" премию присудили спектаклю "Свадьба за свадьбой" режиссера Евгения Баранова (Театр "Русская антреприза имени Андрея Миронова"). Надежда Лопардина получила "Золотой софит" за лучшую работу художника - за сценографию спектакля "Чайка" в Камерном театре Малыщицкого. Среди актеров лучшими были объявлены Наталия Фиссон (за роль мадам де Мертей в "Опасных связях" в Театре "Комик-трест") и Константин Гаехо (за роли в спектакле "Гамлет Ричард Лир" в Театре "Особняк").

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