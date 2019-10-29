Премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы" в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate, 2019) в Лос-Анджелесе отменен в понедельник из-за природных пожаров в штате Калифорния. Об этом объявила киностудия Paramount Pictures.

Премьера шестой части голливудской франшизы "Терминатор" должна была пройти в понедельник в "Китайском театре". "В свете продолжающихся интенсивных пожаров в этом районе Paramount и Skydance отменили ночную премьеру "Терминатора: Темных судеб" в Лос-Анджелесе. Мы бесплатно отдадим пищу, предназначенную для приема после премьеры, американскому Красному Кресту, который обеспечивает тех, кого затронули пожары", - говорится в сообщении.

Продюсером и сценаристом картины выступает Джеймс Кэмерон, снявший "Терминатор" ("Terminator"; 1984) и "Терминатор 2: Судный день" (Terminator 2: Judgment Day, 1991). Режиссер ленты - Тим Миллер, снявший кинокомикс "Дэдпул" (Deadpool, 2016). Поклонники франшизы увидят снова Арнольда Шварценеггера, сыгравшего киборга Т-800. Роль человекообразного робота Грейс исполнила актриса Маккензи Дэвис.

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Калифорнии в связи с бушующими на его территории лесными пожарами. Власти штата сообщили о том, что предписание об эвакуации было направлено почти 200 тыс. человек из районов, находящихся в опасной близости к очагам пожаров. По данным на сайте губернатора Гэвина Ньюсома, огонь угрожает сотням построек.

Шварценеггер в понедельник написал в своем Twitter, что также вынужден покинуть свой дом из-за пожаров.