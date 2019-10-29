Лауреаты конкурса Чайковского дали концерт в посольстве России в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Лауреаты XVI Международного конкурса имени Петра Чайковского устроили настоящий подарок ценителям классической музыки, дав в понедельник вечером концерт в посольстве России в США. Американцы - виолончелист Златомир Фанг, пианист Кеннет Броберг и трубач Ансель Оуэн Норрис - исполнили, в частности, произведения Иоганнеса Брамса и Фредерика Шопена.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, такие мероприятия очень важны, поскольку универсальный язык музыки объединяет людей. "Сегодня мы чествуем трех молодых, но уже опытных музыкантов. Я уверен, что их успешное участие в этом престижном конкурсе станет трамплином в профессиональной карьере и международном признании их таланта", - подчеркнул Антонов.

Глава диппредставительства напомнил о первом обладателе Гран-при конкурса - американском пианисте Ване Клиберне (1934-2013). Его выступление на первом Международном конкурсе имени Чайковского в 1958 году в Москве в разгар холодной войны помогло убрать культурные барьеры и дало надежду на нахождение взаимопонимания между странами, "основанное на любви к классической музыке".

Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев направил видеоприветствие гостям приема, поскольку не смог лично присутствовать из-за концерта в Санкт-Петербурге. "Я очень рад, что вы познакомитесь с искусством наших молодых, ярких и многообещающих музыкантов, которые удостоились чести и званий победителей конкурса имени Петра Чайковского, - отметил маэстро. - Мы стараемся сделать конкурс огромной платформой для всех молодых музыкантов в мире, расширили его программу в этом году. Делаем все, чтобы взаимопонимание между нашими странами постоянно укреплялось".