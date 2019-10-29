В Москве отреставрировали старинные бюсты усадьбы "Кусково"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты отреставрировали старинные бюсты, которые украшали парковую аллею музея-усадьбы "Кусково" в Москве. Теперь монументы переедут в музей, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Реставрацию бюстов музея-усадьбы "Кусково" можно назвать настоящей спасательной операцией. К началу работ монументы находились в неудовлетворительном состоянии. В ходе работ реставраторы очистили бюсты от загрязнений, укрепили поверхность камня и инъектировали трещины, восполнили все утраченные фрагменты и устранили все дефекты. Последним шагом стало нанесение на поверхность консервационного покрытия", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Отмечается, что монументы в середине XVIII века были привезены в Москву из Италии графом Петром Шереметевым для украшения усадебного парка. К началу реставрации из-за выветривания была утрачена авторская пластика бюстов, камень изменил цвет, поверхность покрывали трещины и царапины. Специалисты установили, что в дальнейшем оставлять бюсты на открытом воздухе нельзя, так как это приведет к полному их разрушению. В связи с этим было принято решение отправить памятники в музей, а на их месте установить точные копии.

В сообщении уточняется, что мастера занимались созданием копий около четырех месяцев, их сделали из полиэфирной смолы с мраморной крошкой, а затем тонировали в цвет оригинальных бюстов. Специалисты скопировали рисунок массива камня для каждого монумента, что позволило сохранить все их особенности. В настоящий момент продолжаются работы по реставрации парковых ростовых скульптур музея-усадьбы, всего планируется привести в порядок 50 мраморных памятников, в числе которых бюсты и скульптуры. Руководство усадьбы прорабатывает вопрос экспонирования оригинальных бюстов.

Усадьба "Кусково" была построена в XVIII веке графом Петром Шереметевым. На территории музея-усадьбы на востоке Москвы сохранилось более 20 уникальных памятников архитектуры: дворец, Голландский и Итальянский домики, Большая каменная оранжерея, павильоны "Эрмитаж" и "Грот", церковь, а также парковый комплекс с мраморной скульптурой.