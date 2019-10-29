Музей Победы на Поклонной горе в Москве будет работать бесплатно в "Ночь искусств"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Реконструкция выступлений фронтовых концертных бригад, экскурсии и мастер-классы по портретной фотосъемке будут организованы в Музее Победы на Поклонной горе в Москве во время всероссийской акции "Ночь искусств", которая пройдет с 3 по 4 ноября. Вход в музей будет бесплатным, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Третьего ноября с 18:00 и до закрытия музея в 23:00 все желающие могут посетить экспозицию бесплатно. <...>. В этот день в стенах музея оживет история Великой Отечественной войны. Гостей ждут театральные постановки, во время которых будут воссозданы события того времени, экскурсии по экспозиции, мастер-классы и концерты. Вход на все мероприятия свободный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программа начнется с концерта фортепианной музыки, гости смогут послушать произведения Фридерика Шопена, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов, а в зале, где размещена трехмерная панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" артисты исполнят военные песни и прочтут стихи. В диорамном комплексе музея посетителям представят театральные постановки. Кроме того, студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) воссоздадут выступления участников фронтовых концертных бригад, которые поддерживали боевой дух солдат накануне сражений.

Также в рамках акции с 18:00 в музее будут организованы мастер-классы по портретной фотосъемке и рисованию акварелью и гуашью.