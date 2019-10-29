Кинопоказы, концерты, тематические вечера и выставки пройдут в КБР в "Ночь искусств"

НАЛЬЧИК, 29 октября. /ТАСС/. Кинопоказы, выставки живописи, исторические экскурсии в театральное закулисье, творческие встречи - всего более 40 мероприятий запланированы в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" 3 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры региона.

В Национальной библиотеке КБР в эту ночь ожидается "Театральная бессонница". Для гостей подготовлен интерактивный видеоряд, состоящий из трех объемных и информативных видеопрезентаций о творчестве Ибрагима Маммеева, Залимхана Аксирова и Мухамеда Тубаева - первых драматургов, которые писали пьесы на национальных языках.

"Участники "Ночи искусств" попадут во власть магии театра, получат возможность прикоснуться к истории национальных театров Кабардино-Балкарии, перелистать страницы жизни и творчества знаменитых актеров и драматургов, имена которых золотыми буквами вписаны в фонд театрального искусства республики, и 100-летие со дня рождения которых отмечает КБР в Год театра", - говорится в сообщении.

А в музее Изобразительных искусств КБР откроется юбилейная персональная выставка заслуженного художника РФ, народного художника КБР, академика Российской академии художеств Мухадина Кишева. Посетители смогут встретиться с художником, запланированы фото- и автограф-сессия, экскурсии по выставке.

Среди мероприятий в районах - выставка картин Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия "Ингушетия многовековая". В экспозиции, которая будет развернута в историко-краеведческом музее города Прохладного 3 ноября, будет представлено более 30 живописных и графических работ. В тот же вечер в сельском филиале центральной библиотечной системы города Терека в Новой Балкарии состоится вечер "Вечное чудо искусства", который откроется экскурсом-беседой "О театрах мира", приуроченной Году театра.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.