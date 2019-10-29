Пятигорск отметит День народного единства Фестивалем песен и танцев народов России

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Фестиваль песен и танцев народов России, а также IV Всероссийская выставка народного искусства состоится в День народного единства в Пятигорске, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

"4 ноября на площади перед зданием администрации города Пятигорска состоится Фестиваль песен и танцев народов России с участием лучших творческих коллективов Ставропольского края и республик СКФО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для жителей и гостей города будут работать интерактивные площадки с мастер-классами, выставками декоративно-прикладного творчества, фотозонами, ростовыми куклами, а также подворья национальных объединений города.

Кроме того, по информации министерства туризма и оздоровительных курортов края, впервые на Юге России в Пятигорске и Железноводске состоится IV Всероссийская выставка народного искусства - традиционное творческое мероприятие Союза художников России.

"В ее рамках пройдет научно-практическая конференции, которая будет посвящена современному состоянию народного искусства России. Открытие будет приурочено к празднованию Дня национального единства 4 ноября и станет еще одним мощным аккордом в сохранении и развитии ярких традиций российской культуры", - отмечается в сообщении.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.