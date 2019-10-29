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Первый канал покажет в юбилей Пахмутовой документальный фильм с участием композитора

Фильм расскажет о детстве и учебе композитора, а также о непростой судьбе знаменитых песен и их влиянии на жизни других людей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Народная артистка СССР, автор песен "Мелодия", "Команда молодости нашей", "До свидания, Москва!" и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова приняла участие в съемках фильма для Первого канала. Премьера состоится в день 90-летия композитора - 9 ноября, сообщила во вторник пресс-служба телеканала.

"Единицам дано прожить всю жизнь вместе и быть друг другу не только мужем и женой, но и оставаться верными партнерами в общем деле. Тем более в таком сложном, как творчество. Александра Пахмутова и [ее супруг, поэт-песенник] Николай Добронравов поделились с нами историями о том, как работали вместе, как ездили в молодости по стройкам электростанций и автомагистралей, как писали знаменитые песни", - говорится в анонсе Первого канала.

Фильм "Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты" расскажет о детстве композитора, об учебе в Центральной музыкальной школе и Московской консерватории, о непростой судьбе знаменитых песен и их влиянии на жизни других людей. "Александра Николаевна и Николай Николаевич и сегодня очень трепетно относятся к своим произведениям, на исполнение многих песен нужно спрашивать их разрешения, а они будут подсказывать, как правильно исполнить, чтобы верно передать смысл", - отметили создатели фильма.

Вместе с юбиляром и ее супругом в съемках приняли участие певцы Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Зара, Александр Градский и другие, чей творческий путь освещает творчество Пахмутовой.

10 ноября в эфире телеканала "Россия К" будет показан документальный фильм "Мир Александры Пахмутовой", где о юбиляре расскажут ее коллеги и друзья: Родион Щедрин, Раймонд Паулс, Тамара Синявская, Владислав Третьяк, Александр Скляр, солист Большого театра Василий Ладюк.

О композиторе

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне - район Волгограда). В возрасте пяти лет сочинила свою первую пьесу для фортепиано "Петухи поют". В 1942-1943 годах Пахмутова находилась в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне - Республика Казахстан), в этот период она написала свои первые песни - "Если будешь ранен, милый, на войне" и "Если я не вернусь, дорогая" на стихи Иосифа Уткина.

На счету композитора - четыре сотни песен, многие из которых написаны в соавторстве с Добронравовым и отражают то, чем все эти годы жила страна. Это композиции о строителях Сибири ("Письмо на Усть-Илим", "Девчонки танцуют на палубе", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Прощание с Братском"), летчиках и космонавтах ("Обнимая небо", "Мы учим летать самолеты", "Знаете, каким он парнем был", "Как нас Юра в полет провожал" и др.), спорте и спортсменах ("Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей", "Герои спорта", песня церемонии закрытия летней Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва!" и др.), молодежи и революции ("Орлята учатся летать", "Любовь, комсомол и весна", "И вновь продолжается бой" и др.), а также лирические композиции ("Нежность", "Мелодия", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Птица счастья" и др.). Семейный союз начался в 1956 году.

Композитор также создала несколько произведений для симфонического оркестра, сочинения кантатно-ораторного жанра, музыку к ряду балету "Озаренность", кинофильмам "Девчата" (1961), "Жили-были старик со старухой" (1964), "Три тополя на Плющихе" (1967) и др.

Теги
КазахстанРоссияПахмутова, Александра Николаевна
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