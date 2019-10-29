Пушкинский музей откроет в ноябре выставку к 180-летию изобретения фотографии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представит в ноябре выставку "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1" к 180-летию изобретения фотографии. В экспозицию, которая будет открыта в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, войдут работы Луи Дагера, Сергея Левицкого, Хельмута Ньютона и других мастеров, говорится в сообщении пресс-службы музея.

"ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1", посвященную 180-летию изобретения фотографии. Зрители увидят уникальные образцы трех редких технологий в истории фотографического искусства, которые не только не позволяли тиражировать произведения, но и явились первыми в своем роде", - говорится в сообщении.

Выставка пройдет с 19 ноября 2019 года по 26 января 2020 года. В экспозицию войдут 115 работ, существующих в единственном экземпляре, из музеев Франции, Австрии и России.

Датой изобретения фотографии считается 19 августа 1839 года, когда на заседании Академии наук был обнародован доклад о технологии, придуманной французом Луи Жаком Манде Дагером и названной его именем. "Спецификой экспозиции "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1" является экспонирование вещей, созданных столь непохожими способами и в столь разное время в одном пространстве, представляя новый взгляд на феномен фотографии, на ее качества как произведения искусства, неповторимого в своем роде", - говорится в сообщении.

Экспозиция займет семь залов Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, три из которых отведут под тематические инсталляции, посвященные представленным технологиям. Как говорят в музее, в зале с инсталляцией дагеротипа зритель попадет в пространство с зеркальной поверхностью, которая создает фантастическую иллюзию, перенося его в то время, когда люди впервые смогли увидеть свою "фотографическую копию", ведь дагеротип называли "зеркалом с памятью". Инсталляция автохрома погрузит в мираж цветного изображения: пятна синего, зеленого и красного цветов многократно отражаясь в зеркальном коридоре, позволяют зрителю оказаться внутри автохрома; в зале с инсталляцией поляроида можно будет увидеть весь радужный спектр.

Участники выставки: Национальная библиотека Франции, Французское фотографическое общество, музей фотографии Коллекция Остлихт (Вена), Государственный исторический музей (Москва).