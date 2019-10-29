Найденную спустя 25 лет картину Головина вновь выставили в Национальном музее Чечни

ГРОЗНЫЙ, 29 октября. /ТАСС/. Картина Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", которая была около 25 лет назад похищена из Грозного и найдена в Третьяковской галерее, вновь выставлена в Национальном музее Чечни, рассказал ТАСС директор музея Ваха Асталов.

На прошлой неделе пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что владелец картины Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", снятой с выставки в галерее после появления информации о том, что это полотно когда-то было похищено из Национального музея Чечни, принял решение передать ее чеченскому музею.

"Картину Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", которая пропала во время первой военной кампании в 1994-1995 годах, вновь выставили в нашем музее, она была получена нами из Третьяковской галереи. Возвращение в родные пенаты утраченных музейных ценностей - это уже сам по себе значимый факт, поскольку мы неустанно работаем над восстановлением былых фондов. Любая найденная, обнаруженная и возвращенная вещь из нашего музея для нас уже событие", - сказал Асталов.

По его словам, презентация картины будет проведена во время Всероссийской акции "Ночь искусств" в начале ноября. Асталов добавил, что только усилиями сотрудников музея, за последние годы в фонды музея удалось вернуть около 12 картин.

"Совсем недавно, в 2017 году, была возвращена картина Василия Тропинина "Юноша с книгой" из Москвы, чуть раньше была возвращена картина Петра Колчина "Горец с лошадью" из Краснодара. Также возвращена картина местного художника Валентина Мордовина "Портрет первой летчицы-чеченки Ляли Насухановой", а из Моздокского краеведческого музея были возвращены 9 предметов декоративно-прикладного искусства. Это все работы из довоенных фондов нашего музея, работа продолжается, мы будем продолжать поиски, и компетентные органы над этим работают и помогают заинтересованные искусствоведы", - добавил собеседник агентства.

В военные годы музейный фонд Чечни утратил более 230 тыс. единиц хранения. Сегодня в объединенном Национальном музее республики находится около 38 тыс. работ, в том числе 120 картин из довоенного фонда.