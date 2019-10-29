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В Ингушетии в "Ночь искусств" проведут уроки ковроткачества и лезгинки

Всего в рамках акции запланировано более 40 мероприятий

МАГАС, 29 октября. /ТАСС/. Выставки, мастер-классы и спектакли пройдут в Ингушетии в рамках акции "Ночь искусств". Жителей региона научат ткать ковры, танцевать лезгинку, покажут им фильмы и спектакли, рассказали во вторник ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона.

"В рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" 3 ноября в республике пройдет масса мероприятий во всех учреждениях культуры. К примеру, республиканский Дом народного творчества проведет два мастер-класса: по войлочному ковроделию и национальной хореографии (лезгинке). В музее изобразительных искусств научат вязать игрушки и предметы интерьера и откроют две выставки, а в музее краеведения региона, помимо выставок, проведут мастер-класс по росписи хной", - сказали в пресс-службе.

Всего же в регионе пройдет более 40 мероприятий, приуроченных к акции "Ночь искусств". Региональное министерство культуры и подведомственные ему учреждения разработали программу акции для возможности участия в ней людей разных возрастов, профессий и предпочтений.

"Слоган "Ночи искусств - 2019" - "Искусство объединяет", а это значит, что мы не ограничимся только выставками и матер-классами, повсеместно в регионе будут также проходить концерты, лекции, встречи с актерами театров, показы спектаклей на разную тематику и кинопоказы. Мы приложили массу усилий, чтобы любой житель и гость республики смог провести этот день по своему вкусу, надеемся, что наши усилия не пропали зря и мы сможем угодить всем", - добавили в пресс-службе.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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