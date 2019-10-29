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Посвященная Петру I выставка пройдет в Музеях Московского Кремля

Среди экспонатов будут представлены собственноручно созданные им вещи и художественные произведения, хранящиеся сегодня в различных музеях России и Европы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Выставка "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник", которая объединит около 200 экспонатов из музеев России и Европы, пройдет в Музеях Московского Кремля (ММК) с 19 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ММК.

"Это масштабный международный проект, в котором примут участие музеи России и Европы, располагающие коллекциями, связанными с личностью Петра Великого. Выставка станет одним из первых общероссийских мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которые пройдут по всей стране в 2019-2022 годах", - говорится в сообщении.

Экспозиция объединит около 200 экспонатов: это мемориальные вещи, уникальные архивные документы, регалии, парадное оружие, произведения ювелирного искусства, живописи, графики, скульптуры, глиптики, а также медали и монеты. Посетители увидят научные инструменты, принадлежавшие императору, предметы из его "китайской" и "сибирской" коллекций, а также редкие книжные издания и рисунки, демонстрирующие состав художественных и научных собраний Петра, которые легли в основу Кунсткамеры.

Большое внимание будет уделено Петру I как создателю Академии наук. Среди экспонатов будут представлены собственноручно созданные им вещи и художественные произведения, хранящиеся сегодня в различных музеях России и Европы.

Выставка будет сопровождаться масштабной культурно-образовательной программой, включающей лекции и интерактивные занятия для детей и взрослых. Также в рамках выставки пройдет музыкальный фестиваль "Посольские дары", который в этом году будет посвящен личности царя-реформатора. На четырех концертах фестиваля прозвучат не только музыкальные, но и литературные произведения XVIII - XX вв.

Среди участников выставки - Музей "Зеленые своды" (Дрезден), Музей истории Амстердама, Национальный морской музей (Гринвич), а также российские музеи, архивы и библиотеки: Государственный Эрмитаж, Военно-морской музей (Санкт-Петербург), Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (Санкт-Петербург), Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково" и другие.

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