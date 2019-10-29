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Фильм Артема Темникова "Кровь" выйдет в российский прокат 21 ноября

В киноленте снимались Александр Новин, Юрий Николаенко и Евгений Сидихин

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Картина Артема Темникова "Кровь", в которой библейская притча о Каине и Авеле представлена в современных московских реалиях, выходит в российский прокат 21 ноября. Об этом во вторник ТАСС сообщил народный артист России, генеральный продюсер проекта Евгений Миронов.

"Эта история по повести Валерия Былинского. Мне очень понравился рассказ о сложных отношениях двух братьев, такого Каина и Авеля в современном мире. Это семейная драма, но с криминальным уклоном, где тема любви очень интересно подана", - сказал он.

Миронов добавил, что в ленте снимались Александр Новин, Юрий Николаенко, Евгений Сидихин, Агриппина Стеклова, Анастасия Клюева, Михаил Попов.

В пресс-службе фильма отметили, что картина рассказывает историю двух братьев, "любивших одну женщину, выросших в шахтерском городке и попавших в воронку большого города с его искушениями, одиночеством и предательством". В основе сюжета - повесть Былинского "Июльское утро".

Это второй полнометражный игровой фильм Артема Темникова по сценарию, написанному режиссером совместно с Валерием Былинским. Лента снята кинокомпанией "Третий Рим" при поддержке Министерства культуры.

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