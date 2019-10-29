Лайма Вайкуле выступит в Кремлевском дворце весной 2020 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Латвийская певица Лайма Вайкуле 1 марта представит в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в Москве концертную программу, посвященную своему 65-летию. Об этом сообщается во вторник на сайте ГКД.

"1 марта самая элегантная женщина отечественной эстрады даст долгожданный концерт в Государственном Кремлевском дворце. В этот день состоится премьера юбилейной программы певицы при участи звездных гостей", - говорится в афише зала.

Ранее Вайкуле рассказала ТАСС, что готовит совместное шоу с украинским балетом Freedom.

Лайма Вайкуле - советская и латвийская эстрадная певица. Наибольшую популярность ей принесли такие хиты, как "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Шерлок Холмс", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой". 31 марта 2019 года артистка отметила 65-летие.