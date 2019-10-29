Владимир Юровский впервые продирижирует оперой Вагнера "Золото Рейна" в Москве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, датский баритон Йохан Ройтер, придворная певица Шведского королевского двора, меццо-сопрано Анна Ларссон и российский баритон Сергей Лейферкус 30 октября исполнят в Концертном зале им. Чайковского в Москве оперу Рихарда Вагнера "Золото Рейна". Художественный руководитель оркестра, дирижер Владимир Юровский впервые встанет за дирижерский пульт в Москве с этим репертуаром, сообщили во вторник в пресс-службе Московской филармонии.

"Впервые в Москве Владимир Юровский продирижирует оперой Вагнера "Золото Рейна", - сообщили в пресс-службе, отметив, что оперы Вагнера уже долгое время находятся в фокусе внимания маэстро. "В 2018 году Юровский с возглавляемым им Лондонским филармоническим оркестром начал четырехлетний цикл - концертное исполнение "Кольца нибелунга" (опера "Золото Рейна" является первой частью тетралогии "Кольцо нибелунга" - прим. ТАСС). Теперь первую часть тетралогии Вагнера он представит в Москве с Госоркестром России им. Светланова", - добавили в филармонии.

В концертном исполнении также примут участие теноры Леонид Бомштейн, Всеволод Гривнов и Борис Рудак, меццо-сопрано Александра Кадурина и Александра Дурсенева, сопрано Любовь Петрова, Надежда Гулицкая и Ксения Антонова, баритон Борис Стаценко, басы Алексей Тихомиров и Эндрю Харрис из США.

"Владимир Юровский называет "Золото Рейна" самой радикальной и новаторской частью тетралогии, абсолютно бескомпромиссной музыкальной драмой, где ничто не напоминает традиционные арии или ансамбли", - отметили организаторы. По словам маэстро, концертное исполнение опер Вагнера имеет свои преимущества: музыка захватывает больше пространства, чем в театральных постановках, на первый план выходит оркестр и красота симфонического письма.

"Золото Рейна" - первая часть, пролог "Кольца нибелунга". Опера была завершена Рихардом Вагнером (1813 - 1883) в 1854 году. Сочинение представляет предысторию событий, которые затем становятся основой грандиозной музыкальной драмы. В основе либретто лежит скандинавский эпос, переплетенный с мотивами немецких легенд и преображенный авторским видением Вагнера.