Тото Кутуньо споет по-русски в Кремлевском дворце

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Итальянский певец Тото Кутуньо приедет с концертом в Москву 9 апреля 2020 года. Об этом сообщается во вторник на сайте Государственного Кремлевского дворца (ГКД), где запланировано выступление.

"Тото Кутуньо возвращается в Москву с большим сольным концертом, - говорится в афише ГКД. - Программа концерта будет включать все самые известные хиты маэстро, написанные им в разные периоды его яркой творческой карьеры, но не обойдется и без музыкальных сюрпризов: на каждом концерте он обязательно исполняет как минимум одну песню на русском языке, ведь с нашей страной Тото Кутуньо связывают по-настоящему особенные отношения".

Впервые итальянский певец посетил Россию в 1985 году. Артист признается, что "именно в России его как-то особенно любят и всегда очень ждут... Я регулярно приезжаю в Россию и уже чувствую себя немного русским". Последнее выступление Кутуньо в Москве состоялось в январе 2018 года.

Тото (настоящее имя - Сальваторре) Кутуньо начинал карьеру в 1960-х годах как барабанщик, затем увлекся джазом и игрой на фортепиано, начал писать песни. Основал коллектив Albatros, после распада группы выступает сольно. 15 раз участвовал в знаменитом фестивале Сан-Ремо, в том числе с песней L'italiano (она же Lasciate Mi Cantare), которая стала его визитной карточкой (написана для Адриано Челентано, но тот отказался ее исполнять).

На счету 76-летнего маэстро около 20 альбомов. Всего Кутуньо написал более 300 песен, многие из них вошли в репертуар Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и других исполнителей.