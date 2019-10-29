В Минкультуры выбрали концепцию развития Всероссийского историко-этнографического музея

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Победителем конкурса концепций развития Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ) стала директор муниципального бюджетного учреждения города Торжка "Централизованная система библиотечного и архивного дела" Ирина Жукова с концепцией "Всероссийский историко-этнографический музей: место встречи с русской провинцией".

"Лучшей является концепция Ирины Владимировны Жуковой. Не концепция как отдельное явление, а мы имеем в виду все - стратегию управления, которая должна привести музей к успеху", - сказала статс-секретарь - замминистра культуры Алла Манилова по итогам второго тура конкурса концепций развития музея, который во вторник прошел в Минкультуры в Москве.

Она добавила, что Минкультуры России недовольно нынешней ситуацией, сложившейся в музее. В скором времени будет сформирована новая команда, которая займется реализацией концепции развития.

Концепция Жуковой подразумевает пересмотр организационной структуры и системы управления, распределение зон ответственности и должностных обязанностей. В структуру музея предполагается ввести новые подразделения: службу гостеприимства (сервиса), методический центр подготовки экскурсоводов, отдел информатизации и издательско-редакционный отдел. Как говорит автор концепции, стратегическая задача - "осознавать ценность русской провинции, понимать необходимость быть вместе, сохранять и приращивать культурное достояние, развиваться самим, чтобы быть достойными того, что нам досталось от предков".

О конкурсе

По итогам первого тура, который прошел 18 октября, к нему были допущены три претендента из 10 подавших заявки. Это директор муниципального бюджетного учреждения города Торжка "Централизованная система библиотечного и архивного дела "Ирина Жукова, бывший и.о. директора Всероссийского историко-этнографического музея Виктор Кузнецов, специалист Института археологии РАН Наталья Сарафанова, которая также работала в ВИЭМ в должности старшего научного сотрудника. В конкурсе участвовала и нынешний директор музея Людмила Максименко, однако она не прошла во второй тур.

Всего на конкурс было подано 10 заявок. В состав конкурсной комиссии по проведению второго этапа конкурса под председательством статс-секретаря - замминистра культуры РФ Аллы Маниловой вошли директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов, советник президента Владимир Толстой, председатель комитета по делам культуры Тверской области Ирина Репина, директор Исторического музея Алексей Левыкин, директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и другие.

О музее

ВИЭМ - федеральный музей с универсальной гуманитарной тематикой. Он был создан по инициативе академика Дмитрия Лихачева в 1988 году в Торжке. Музей расположен в историческом центре города в нескольких зданиях - памятниках архитектуры XVIII-XIX веков.

Музейное собрание насчитывает более 80 тыс. единиц хранения. В центре коллекции - собрание древнерусских берестяных грамот (XII век), в том числе грамота с отрывком из "Слова о премудрости" Кирилла Туровского.