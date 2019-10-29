Пиотровский: музеи способны превратить "войны памяти" в диалоги культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Музейные вещи в современном мире способны стать основой для "войн памяти", но музеи должны превратить их в диалоги культур. Такое мнение высказал во вторник генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии первого Петербургского международного исторического форума.

"История очень популярна сегодня, даже более популярна, чем это нужно, по-моему: все пользуются историей, и очень часто история превращается в основу для "войн памяти". Одна из главных задач музеев - превращать "войны памяти" в диалоги культур. Потому что любая музейная вещь может быть основой для "войн памяти" или, если мы сумеем, превратиться в некий диалог", - сказал Пиотровский.

"Войнами памяти" принято называть попытки различных политических сил использовать исторические события для продвижения своих интересов, в том числе путем фальсификации истории или переноса акцентов на определенные факты из прошлого.

По словам Пиотровского, в современном обществе важная задача историков состоит в том, чтобы объяснять людям, какие существуют типы истории, научить их отличать историческую науку от исторической литературы. Особенность музейной исторической науки, как отметил руководитель Эрмитажа, в том, что музеи хранят вещи, по которым можно точно датировать события и подтверждать факты. По его словам, это касается не только древней истории, но и недавних событий.

В петербургском историческом форуме, организованном Институтом истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), принимают участие около 700 ученых из 30 стран. Мероприятие проходит на 12 площадках в научных учреждениях города.

"Форум организован при участии Санкт-Петербургского института истории РАН, Института истории материальной культуры РАН, Государственного музея-заповедника "Петергоф", Государственного Эрмитажа, Российской национальной библиотеки, Президентской библиотеки, Российского государственного исторического архива и других научных учреждений. В нем принимают участие историки различных специальностей, а также математики, химики, физики и эксперты в других областях науки, достижения которых применяются в исторических исследованиях.