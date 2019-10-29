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В Калуге открылся гала-концерт Всемирного парафестиваля

Мероприятие открыло выступление инструментального оркестра

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Серия гала-коцертов XI Всемирного парамузыкального фестиваля открылась в Калужском драматическом театре выступлением инструментального оркестра. Об этом ТАСС во вторник сообщил режиссер фестиваля Игорь Востров.

"Сегодня проходит [первый] гала-концерт в Калужском областном драматическом театре, следующий будет в Костроме. Гала-концерт открывает инструментальное выступление оркестра всемирного парамузыкального фестиваля, а следующий - это номер пара-артистов, коллектива из Саратова, студии инклюзивного танца "Вдохновение", - сказал он.

Всего в Калуге покажут 25 номеров, уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области. Выступят пара-артисты из Мадрида (Испания), Бари (Италия), Кигали (Руанда), Ростовской, Челябинской, Ленинградской, Нижегородской областей, Екатеринбурга, Ульяновска и других российских городов. У многих из них нарушения зрения, опорно-двигательной системы, детский церебральный паралич (ДЦП). Концерт разделен на два отделения, в рамках которых артисты представят самые разные направления: от хип-хопа до танцев на колясках, от академического вокала до жестового пения.

Всемирный парамузыкальный фестиваль учрежден в 2009 году, который был объявлен Годом равных возможностей. Форум проводится при поддержке глав субъектов Российской Федерации, комитетов и комиссий Федерального собрания и преследует гуманитарные цели на российском и международном уровне.

Теги
РоссияКалужская область
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