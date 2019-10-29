Кинофестиваль "Ретроспектива фильмов Тарковского" открылся в Словакии

ПРАГА, 29 октября. /ТАСС/. Кинофестиваль "Ретроспектива фильмов Тарковского" открылся во вторник в Братиславе. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Словакии Владислав Куликов.

"Первым фестивальным показом стала прославленная картина "Иваново детство" выдающегося советского режиссера Андрея Тарковского, интерес к творчеству которого очень велик в Словакии", - сказал он.

Ретроспективный смотр проходит в кинотеатре "Люмьер". Фестиваль, на котором представлены семь фильмов Тарковского, продлится в течение одной недели. "Каждый день зрители увидят по одной картине", - сказал Куликов.

Инициатива проведения ретроспективного смотра картин Тарковского принадлежит Словацкому институту кино, входящему в структуру министерства культуры. Фестиваль организован при содействии посольства РФ в Словакии.

В Словакии в начале 2019 года прошел Фестиваль современного российского кино. Его площадкой стали кинотеатры 33 городов и населенных пунктов республики. Данный смотр стал крупнейшим за последние годы праздником российского кинематографа в Словакии.