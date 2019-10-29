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Актеры Волковского театра исполнят неаполитанские песни в постановке Паоло Ланди

В Ярославле представят спектакль "Неаполитанские каникулы" по пьесе Эдуардо Скарпетта "Дом сумасшедших"

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Итальянский режиссер Паоло Ланди 30 ноября представит на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле спектакль "Неаполитанские каникулы" по пьесе Эдуардо Скарпетта "Дом сумасшедших". Актеры Волковского театра исполнят традиционные неаполитанские песни на итальянском языке, а также фрагменты из оперных партий, сообщил ТАСС Ланди.

"Это итальянская комедия, смешная, в ней много музыки, есть даже опера, танцы, интриги, обман. История начинается в Неаполе в начале века, это эпоха модерна. Актеры будут петь на итальянском, это будут традиционные неаполитанские песни, известные оперные вещи. У нас будет целая музыкальная группа, будет живая музыка, они будут петь и во время антракта", - сказал Ланди.

Эскизы костюмов для спектакля создал художник Санти Миньеко. По словам режиссера, костюмы и сценография отражают эпоху модерна, переносят зрителя в южный портовый город. Название спектакля было изменено с "Дома сумасшедших" на "Неаполитанские каникулы", чтобы точнее передать атмосферу происходящего на сцене.

"Оказалось, что слово сумасшедший звучит для русских клинически, слишком серьезно, а у нас это скорее необычный, ненормальный. И мы придумали "Неаполитанские каникулы", потому что все, что приходит в голову, когда мы думаем о Неаполе - это солнце, Везувий, пицца, комедия дель арте, море", - сказал режиссер.

Уроженец Рима Паоло Ланди около 30 лет ставит спектакли в России. "Русские артисты соединяют великолепную технику с глубокой внутренней работой. Здесь есть традиция, люди ходят в театр, оценивают спектакли", - сказал он.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

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